Ellen DeGeneres rejeitada pelos amigos

Naquela que deverá ser a fase mais negra da sua vida, Ellen DeGeneres, de 62 anos, sente-se totalmente posta de parte pelos amigos famosos, diz a ‘In Touch’.Desde que foi acusada por antigos funcionários de manter um ambiente de trabalho tóxico e racista no seu programa, ‘The Ellen DeGeneres Show’, que a comediante se tornou numa espécie de vilã em Hollywood, colocando em risco a sua continuidade no talk show, que conduz há 17 e que lhe garante um salário anual de cerca de 63 milhões de euros., questiona uma fonte próxima da apresentadora., acrescenta a mesma fonte, recordando que Ellen já veio pedir desculpas publicamente.Entre as poucas pessoas que partiram em defesa da comediante está a mulher, a atriz Portia de Rossi, de 47, com quem está casada desde 2008.