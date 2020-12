Ellen DeGeneres sofre com casamento à beira do limite

Contudo, parece que a faceta obscura da estrela, de 62 anos, não se limita aos bastidores do talk show que apresenta há quase duas décadas.Segundo a revista ‘New Idea’, depois de perder o público (as audiências do ‘The Ellen DeGeneres Show’ caíram substancialmente desde que as queixas foram tornadas públicas) o comportamento da apresentadora está agora a colocar em risco o seu casamento com a atriz Portia de Rossi, de 47, com quem trocou alianças em 2008."Têm sido uma meses difíceis para elas", começa por dizer uma fonte próxima das atrizes à publicação. "Ellen está em pânico, pois querem acabar com o programa. Ela está habituada a que este esteja no topo das audiências e não estava preparada para este falhanço. Está à beira do colapso, e quem paga é a Portia", acrescenta.Recorde-se que vários funcionários e ex-funcionários do programa de DeGeneres afirmaram ser vítimas de racismo, sexismo e intimidação por parte da comediante e dos produtores do formato.