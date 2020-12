Ellen Page agora é Elliot e está "feliz mas assustado"

Ellen Page surpreendeu toda a gente ao anunciar, através de uma carta aberta no Twitter, a mudança para transgénero. A atriz de 33 anos, conhecida por participações em filmes como ‘Juno’ ‘Beyond: Two Souls’ e ‘Freeheld’ e, mais recentemente, na série ‘The Umbrella Academy’, divulgou o novo nome, e mostrou a sua felicidade, mas também angústia.









“Olá amigos, quero partilhar convosco que sou trans, os meus pronomes são ele/eles e o meu nome é Elliot”, começou por escrever. “A minha alegria é real, mas também frágil. A verdade é que, apesar de me sentir verdadeiramente feliz neste momento, e apesar de saber o imenso privilégio que tenho, também estou assustado. Assustado por causa do ódio, das ‘piadas’, da violência...”.

Elliot não esconde que teme sofrer represálias pela decisão que tomou e até cita estatísticas. Diz que só em 2020 já foram assassinadas 40 pessoas transgénero e que 40% dos transgénero já tentaram suicidar-se.





Por isso, o agora ator dirige-se aos líderes políticos, que têm “sangue nas mãos”, e fala na importância de se mudar mentalidades e atitudes.



Celebridades quebram tabus em Portugal

Paulo, filho do antigo futebolista do Benfica Nené, foi a primeira cara conhecida do País a submeter-se a uma mudança de sexo. "Não posso dizer que foi fácil. Não estava preparado para enfrentar estas diferenças nem sabia como as interpretar. E, por outro lado, estava inserido num meio declaradamente machista, que vê nos filhos homens um prolongamento de si mesmo e tudo o que foge às regras é rejeitado", revelou o ex-atleta, reforçando, no entanto, que sempre apoiou o filho, que entretanto se tornou Filipa Gonçalves.



Recentemente, João Vaz, o homem que se tornou conhecido pelo anúncio da Telecel (atual Vodafone), da década de 90, em que um pastor atendia o telemóvel no meio do seu rebanho e dizia com sotaque carregado: "Tou xim... Só um momento... É ‘pra’ mim" anunciou que agora é Maria João. Também André Rebelo, jovem que participou no ‘Ídolos’, se tornou Alexa. Lourenço, da ‘Casa dos Segredos’, mudou de sexo em 2012.