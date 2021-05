Elliot Page mostra novo corpo após cirurgia para remoção das mamas

não esconde que está radiante após ter mudado de sexo. O ator assumiu ser transgénero em dezembro de 2020 e desde então tem passado por várias transformações para deixar de ter o corpo com aspeto feminino.Esta segunda-feira, o ator de Hollywood partilhou com os fãs uma fotografia em tronco nu., escreveu na publicação.Um dos procedimentos estéticos que Elliot se submeteu foi a uma mastectomia, de forma a remover as mamas. Em abril, o ator partilhou com Oprah Winfrey, numa entrevista intimista, a liberdade com que se sentia ao assumir-se como transgénero e de se sentir homem., confessou à apresentadora.