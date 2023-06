Elliot Page sofreu assédio sexual Ator quis violá-lo para provar que ele não era homossexual.

No livro, ‘Pageboy’, que irá ser lançado amanhã, Elliot Page revelou que, antes de mudar de sexo, outro ator, famoso, o confrontou numa festa e ameaçou violá-lo. "Disse-me que eu não era homossexual, que isso não existia. Que o que eu tinha era medo de homens", escreveu sobre o episódio ocorrido em 2014. E acrescentou: "Queria violar-me para provar que não era homossexual."



Ainda no livro, o ator, que se assumiu como homem transgénero em 2020, deixando de se chamar Ellen Page, revelou ter vivido um romance com Kate Mara, quando ela estava numa relação com Max Minghella. A relação de Page com a atriz, hoje casada com Jamie Bell, também teve lugar antes da sua transição.

