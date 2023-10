Elma Aveiro arrasa 'Big Brother': "É uma palhaçada. Vão mas é trabalhar"

A irmã de Cristiano Ronaldo considerou o reality show um "circo" e criticou quem nele participa:

"Este Big Brother já é uma palhaçada e mais tristes e tontos é quem participa, enfim"





"E para dar mais palco ao circo parece que hoje está a começar de novo. O que fazem para ganhar fama… vão mas é trabalhar".



A gala deste domingo, recorde-se, ficou marcada pela saída de Soraia e pela entrada de mais dois concorrentes: Diogo e Anastasiya.











, escreveu a empresária nas redes sociais.

A última gala do 'Big Brother' (TVI) ficou marcada por várias mudanças no jogo. Novos concorrentes entraram no reality show e estão na corrida pelo prémio final. Os concorrentes que entraram no início podem ganhar um prémio de 100 mil euros e os mais recentes residentes da casa ganham 60 mil euros.Elma Aveiro não gostou das mudanças e foi implacável nas críticas que deixou ao formato da TVI e aos concorrentes.