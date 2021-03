Elma Aveiro arrasa Joana do 'Big Brother': " A pessoa mais malcriada, doente"

29 mar 2021 • 20:20

", atirou.



Joana foi a grande vencedora da última edição de 'Big Brother - Duplo Impacto'. As redes sociais encheram-se de fãs do programa a deixar a sua opinião sobre a prestação da concorrente, havendo quem tivesse ficado feliz pela sua vitória, enquanto que outros mostraram o seu desagrado pela jovem ter ganho o cheque de 20 mil euros. Elma Aveiro foi uma das seguidoras do 'Big Brother' a não concordar com a decisão.Numa publicação do Instagram oficial do reality show, a irmã de Cristiano Ronaldo voltou a reforçar a sua opinião. "A pior de todos [os vencedores]".Recorde-se que nas suas redes sociais, a filha de Dolores Aveiro já mostrou que é amiga de Rui Pedro, ex-concorrente do 'Big Brother' e com quem a vencedora não tem uma boa relação. Joana chegou, inclusive, a acusá-lo de agressão