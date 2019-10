Elma Aveiro derretida com a sobrinha Valentina

02 out 2019 • 10:48





A bebé nasceu a 27 de agosto e desde o nascimento que têm sido partilhadas várias publicações em família nas redes sociais.



Alexandre Bertoluci Júnior.

tia Elma queria levar-me para a Madeira, mas a mãe já me avisou que só vamos lá no Natal", começou por escrever a irmã mais nova do craque. "Agora tia vais ter que ter paciência e ir sozinha, a mãe não me larga nem por nada deste mundo", disse ainda.





A família de Cristiano Ronaldo continua a mostrar-se rendida aos encantos da pequena Valentina, filha de Katia Aveiro e do companheiro, o empresário brasileiro