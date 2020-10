Elma Aveiro desenha joia para a mãe Dolores: "É a minha rainha"

10:34

A irmã mais velha de Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro, decidiu homenagear uma das mulheres da sua vida com um anel com uma coroa, desenhado por si, e a pensar exclusivamente na mãe, Dolores., explica Elma, acrescentando que a joia, criada em parceria com a marca Franco Vieira, era para ser lançada no Dia da Mãe, mas o projeto acabou por ser adiado devido à pandemia.Na sua conta de Instagram, Dolores mostrou-se comovida com a surpresa. "Recorde-se que a irmã mais velha de CR7, Elma, vive na Madeira e, nesta altura em que Dolores recupera de um AVC, sofrido no início do ano, é quem está sempre ao lado da mãe, assim como o irmão Hugo, que também mora no Funchal.