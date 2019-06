Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, foi uma das presenças mais aguardadas no evento de moda, o Madeira Fashion Weekend.A irmã do internacional português assumiu o papel de modelo e desfilou na passerele do evento que contou com diversas caras conhecidas do público português, como Rúben da Cruz e a apresentadora das manhãs da CMTV, Maya.A aplaudir a sua prestação esteve Dolores Aveiro, que se mostrou bastante orgulhosa da filha durante o desfile de moda.