Elma Aveiro reage a enfarte de Tony Carreira: "Deus, por favor, chega"

Empresária presta apoio ao cantor, após este ser internado devido a um enfarte do miocárdio

23 jun 2021 • 19:12

Tony Carreira está hospitalizado devido a um enfarte do miocárdio . O cantor deu entrada no hospital de Faro, esta quarta-feira, e apresenta um quadro clínico estável.Quem se mostrou solidária com o cantor foi Elma Aveiro que deixou uma mensagem de força ao amigo., escreveu.Mas, esta não foi a primeira mensagem que dedicou a Tony Carreira. "escreveu, mas a mensagem esteve disponível durante pouco tempo visto que a empresária acabou por apagar a publicação.Recorde-se que estes últimos meses não têm sido fáceis para o cantor que perdeu a filha, Sara Carreira, há seis meses, vítima de um acidente de viação.