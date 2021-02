Elma Aveiro vai abrir nova clínica de estética no Porto

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Elma Aveiro (@elma_oficial)

O clã Aveiro está prestes a abrir um novo negócio. Elma Aveiro usou as redes sociais para anunciar que vai abrir uma clínica de estética no Porto. Entusiasmada com o novo desafio profissional, a irmã de CR7 mostra-se ansiosa com o novo projecto.começou por escrever.O espaço de beleza será inaugurado em breve e Elma Aveiro adianta queEste é mais um dos negócios do clã CR7 em Portugal, desta vez no Norte do País. Depois das lojas de roupa, os hotéis Pestana e o Museu CR7, o craque da Juventus está decidido a continuar a investir no seu País enquanto se mantém nos relvados, em Itália.