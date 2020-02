Elma e Dolores Aveiro em encontro com Cláudia Raia

gerações, três guerreiras mulheres de luta. Deus é tão maravilhoso. Obrigada por fazeres parte da nossa história. Adoro-te mulher", escreveu Elma na legenda da fotografia onde aparecem reunidas e animadas.



"Amo esta mulher. Sonho tornado realidade. Cláudia Raia na minha ilha, na minha casa. Prazer em receber-te na minha ilha", disse ainda aos seguidores.





Já Cláudia Raia partilhou imagens na companhia de Elma durante a visita à Madeira, onde aproveitou para conhecer o museu de Cristiano Ronaldo, no Funchal, que retrata a história no mundo do futebol do jogador da Juventus, e também para posar ao lado da estátua do internacional português.





Cláudia Raia e Elma Aveiro divertem-se na Madeira





Cláudia Raia visita Museu CR7







Elma Aveiro concretizou "um sonho" ao encontrar-se com a atriz Cláudia Raia, na sua terra natal, a ilha da Madeira.Nas redes sociais, a irmã mais velha de Cristiano Ronaldo mostrou-se na companhia da mãe, Dolores, e da estrela brasileira, e não escondeu a emoção.