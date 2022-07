Elma e Merche animam Funchal

Evento internacional de moda reuniu a família Aveiro no Hotel Pestana CR7, no centro do Funchal.

Com muita pompa, circunstância e convidadas ilustres na primeira fila, a Praça CR7, no Funchal , acolheu no sábado à noite o ‘Madeira Fashion Designers, um evento de moda organizado pela irmã mais velha de Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro, e que contou com o apoio incondicional da mãe, Dolores Aveiro.









Depois dos desfiles, a noite encerrou também com uma convidada de luxo: Merche Romero, que no ‘rooftop’ do Hotel Pestana CR7 assumiu o cargo de DJ e assegurou a festa pela noite dentro.

O evento, de cariz internacional, teve como principal objetivo divulgar o trabalho dos criadores de moda madeirenses, mas também de outros talentos com provas dadas no setor e oriundos de Espanha e Reino Unido. O desfile integrou sete coordenados, apresentados por sete modelos, numa referência simbólica à sorte que o número ‘7’ trouxe a toda a família.