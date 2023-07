Elsa Raposo feliz com novas cirurgias

Elsa Raposo, de 58 anos, publicou uma fotografia nua em que revela estar contente com os procedimentos feitos recentemente e que acabaram por retificar o que fez há uns anos.“Tudo aquilo que eles me puseram na cara durante alguns anos começou-me a chatear e consegui ter uma abordagem com esta doutora [Sofia Carvalho], que segue um caminho mais holístico e não invasivo e tenho estado a retirar tudo aquilo que me puseram”, referiu a antiga apresentadora.

Agora, Elsa Raposo assumiu que este era uma novo “recomeço”.