Elton John dá último concerto de sempre em Inglaterra Atuou no domingo no festival de Glastonbury.

Elton John, de 76 anos, atuou no domingo no festival de Glastonbury. Este foi anunciado com o último concerto de sempre do cantor no Reino Unido. Durante o espetáculo, homenageou George Michael, que morreu em 2016, e chamou ao palco alguns convidados, como Brandon Flowers, vocalista dos The Killers.