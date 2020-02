Elton John fica sem voz durante concerto e desfaz-se em lágrimas: "Estou dececionado"

Auckland, na Nova Zelândia.



O cantor

de 72 anos ficou sem voz enquanto atuava, e acabou por mostrar a tristeza que sentiu por não poder prosseguir com o espetáculo., começou por dizer Elton., mas estava determinado a oferecer o melhor espetáculo humanamente possível. Toquei e cantei com o meu coração, até a minha voz não dar mais..", escreveu.Apesar da desilusão, Elton John não deixou de agradecer aos fãs pela compreensão:

Este era um dos últimos concertos em que Elton Jonh contava brilhar antes de 'dizer adeus' aos palcos.



Nas redes sociais, vários vídeos do momento em que tudo aconteceu começaram a ser partilhados, o que levou Elton John a abrir o coração e deixar a mensagem de esclarecimento.



Os fãs de Elton John não hesitaram em deixar centenas de mensagens na publicação, onde mostraram apoio e vontade de o ver novamente em palco.



"I'm so sorry'

And he was gone.#EltonJohn #EltonFarewellTour pic.twitter.com/lHPoLJrT4N