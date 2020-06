Elton John processado pela ex-mulher

O cantor britânico Elton John, de 73 anos, enfrenta um processo judicial movido pela ex-mulher, Renate Blauel, com quem esteve casado entre 1984 e 1988.

A notícia, que foi avançada pela BBC, está a fazer correr tinta na imprensa internacional e a surpreender os fãs do cantor, dado que ainda não se conhecem as razões que motivaram a engenheira de som alemã a processar o ex-marido.

O advogado de Renate confirmou ao jornal 'The Guardian' a abertura do processo judicial e afirmou esperar que o mesmo seja resolvido de forma amigável.

Recorde-se que Elton John conheceu a antiga hospedeira Renate Blauel em 1983, durante a gravação do albúm ‘Two Low For Zero’, casando com a mesma no ano seguinte, na Austrália. Porém, o matrimónio só durou quatro anos e Elton John nunca escondeu o fracasso do casamento devido à sua homossexualidade.

Atualmente, Elton John é casado com o diretor de cinema David Furnish, com quem tem dois filhos.