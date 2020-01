Elton John soube da decisão de Harry primeiro do que a Rainha

, amigo e confidente da, foi uma das primeiras pessoas a saber da intenção deem afastarem-se da realeza e, segundo adianta o jornal britânico 'The Mirror', esteve sempre em conversações com o duque de Sussex no sentido de o aconselhar nos melhores termos para fazer o comunicado oficial.O casal - que terá consultado outras celebridades como a apresentadora Oprah Winfrey - contou ao conhecido músico das suas intenções mesmo antes de a Rainha Isabel II 'sonhar' com a decisão polémica, que em todo o Mundo já foi apelidada de Megxit, em alusão ao Brexit., diz uma fonte.Contactado pelo jornal britânico 'The Mirror', o representante de Elton John negou que este tivesse influenciado o casal. No entanto, fez saber: "Ele apoia o facto de Harry e Meghan estarem, de uma forma admirável, a tomar as rédeas da sua vida. Ele tem uma grande admiração por Harry e pela família real e apoia qualquer decisão que o casal tome".Recorde-se que, com a família real britânica em estado de sítio, a rainha convovou uma reunião de emergência com Harry na sua casa de campo, em Norfolk . Este será o primeiro frente a frente entre Isabel II e o neto desde que este anúncio a decisão de deixar de ser alto-membro da família real e mudar-se para o Canadá.Meghan Markle, que regressou àquele país, onde se encontra com o filho Archie, será ouvida por videoconferência. Na reunião, vão participar ainda os duques de Cambridge, William e Kate Middleton, e o príncipe Carlos que, irritado com os comportamentos do filho, já ameaçou cortar com o cheque anual de 2,7 milhões de euros