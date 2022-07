Elton John tem coleção de 250 mil pares de óculos

Elton John

Foto: Reuters

01:30

Miguel Azevedo

Elton John é seguramente uma das figuras mais extravagantes da história da música e no topo das suas excentricidades está uma vasta coleção de óculos que conta hoje com mais de 250 mil pares.Têm diferentes tamanhos, feitios, cores, lentes e armações, diferenciando-se pelos detalhes únicos e personalizados, e estão todos guardados num quarto único de sua casa, devidamente refrigerado. Entre os mais famosos, estão uns óculos em forma de tesoura e uns outros com uma espécie de limpa-pára-brisas, popularizados nos anos 70 e 80 do século XX. A alimentar o vício de Elton John está um homem também ele muito particular: Hans Fiebig, artesão alemão que já tinha projetado modelos de óculos únicos para Elvis Presley. A dependência de Elton John, de 75 anos, pela sua coleção é tão grande que o cantor chega a viajar com parte dela quando se deslocada em digressões. E é comum reservar mesmo um quarto extra nos hotéis só para os manter seguros.Recorde-se que, no ano passado, o músico britânico lançou a sua própria linha de óculos comercializáveis, todos eles com nomes de músicas ou de álbuns icónicos da sua carreira.