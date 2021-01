Elton John vai expor a sua vida louca num documentário

09 jan 2021 • 19:56

Depois da sua autobiografia, ‘Eu Elton John’, o músico britânico vai agora expor muitos dos seus anos loucos num novo documentário, segundo o jornal ‘The Sun’.O documentário é da autoria do guitarrista de Elton, Davey Johnstone, que há vários anos tem vindo a trabalhar na recolha, seleção e montagem de imagens e que agora espera fechar um acordo com a Netflix.Uma fonte garante àquele jornal qu. Consta mesmo que o documentário esteve em stand by durante seis anos para não colidir com o filme.