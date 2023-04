"Em vez de ficarem nos aeroportos, apanhem os aviões": Professores indignados com publicação de Inês Pedrosa Escritora apelou ao voto no PS de José Sócrates nas eleições legislativas de 2011.

Protesto dos professores nos aeroportos

Foto: Amândia Queiros

01:30

"Proponho que o próximo passo da luta dos professores seja ainda mais audacioso: em vez de ficarem nos aeroportos, apanhem os aviões. Foi o que vos sugeriu o PM Passos Coelho, aquele que vos tirou os direitos que agora cobram ao seguinte, remember?", escreveu Inês Pedrosa, no sábado, por ocasião de manifestações de docentes nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Beja, contra as políticas do Governo. Nas redes sociais, os professores manifestaram a sua indignação com a escritora, que nas eleições legislativas de 2011 apelou ao voto no PS de José Sócrates.

