Emanuel emocionado ao ser surpreendido pelos filhos

Esta quinta-feira, 25 de março,está de parabéns. O cantor celebra 64 anos e foi recebido em festa no programa 'Casa Feliz', na SIC, com a Diana Chaves e o João Baião. O intérprete de 'O Ritmo do Amor' recordou a sua vida e recebeu vídeos dos amigos a parabenizá-lo.Depois de cantar alguns dos seus êxitos, o momento que se seguiu foi de grande emoção. Os quatro filhos do cantor deixaram palavras de carinho ao pai., desejou Samuel, de 41 anos.O seu filho Emanuel também falou no programa da Diana Chaves e do João Baião.Os gémeos, de 15 anos, também surpreenderam Emanuel., afirmou Miguel. Gabriel também dedicou umas palavras ao pai.Emanuel não conseguiu conter a emoção ao ouvir as mensagens dos filhos. "Tenho filhos maravilhosos", garantiu.