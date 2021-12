Emir condenado a pagar 636 milhões por divórcio

01:30

Miguel Azevedo

Dois anos depois do início do processo de divórcio, o emir do Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum, atual primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, foi agora condenado a pagar 636 milhões de euros à princesa Haya da Jordânia. Trata-se do valor mais alto de sempre decidido por um tribunal do Reino Unido.









O valor, que inclui uma indemnização à ex-mulher e as despesas anuais relativas aos filhos de ambos, Jalila, de 14 anos, e Zayed, de 9 anos, prevê cobrir custos com propriedades em Inglaterra, férias, salários e alojamento para uma enfermeira e uma ama, veículos blindados para a família e despesas com animais de estimação.

Recorde-se que Haya Bint Al-Hussein, de 47 anos, é filha do antigo rei Hussein da Jordânia e a mais nova das seis mulheres de Mohammed bin Rashid, de 72 anos. Casou-se com o emir em 2004, mas, há dois anos, fugiu para Inglaterra com os filhos, após confessar que temia pela vida. Nos últimos anos disse mesmo ter recebido várias ameaças de morte.