Emma Bunton das 'Spice Girls' confirma encontro com as ex-colegas

Emma Bunton revelou que desfrutou de um passeio, sempre com as distâncias de segurança, com as colegas da ex-banda de sucesso 'Spice Girls'.



A cantora encontrou-se com Victoria Beckham, Geri Horner, Mel B e Mel C.





A revelação foi feita através de uma programa de rádio, no qual a cantora de 44 anos contou que estiveram todas juntas na semana passada e passearam por uma floresta. Ao que parece, um passeio tranquilo e higiénico, nesta fase de pandemia que se atravessa.

"Como as coisas, lentamente, começam a voltar ao normal, todos nós começamos a encontrar com os amigos novamente, não é?", disse Emma.



"O que é estranho… na verdade, comecei a pensar que nunca mais as veria… a menos que fosse nas chamadas do Zoom. E nesta semana, sim, finalmente consegui encontrar com Geri, Mel B, Mel C e Victoria!", continuou.

"Agora, as pessoas podem pensar que fomos para um bar e bebemos todas as juntas mas não! Fizemos um passeio pela floresta", afirmou Ema.



Os admiradores das artistas ficaram 'derretidos' com a partilha, apesar de nenhuma das estrelas ter partilhado imagens do momento nas redes sociais, mostrando-se discretas.