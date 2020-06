Emma Roberts está grávida pela primeira vez

Sobrinha de Julia Roberts espera o primeiro filho com o ator Garret Hedlund.

26 jun 2020 • 11:20

De acordo com o podcast ‘Hot Hollywood’ da revista 'US Weekly', a atriz Emma Roberts, de 29 anos, está grávida pela primeira vez. O bebé é fruto da sua relação com o ator de 'Operação Fronteira', Garret Hedlund.

Os primeiros rumores de romance entre o casal de Hollywood começaram em março de 2019, quando foram fotografados a andar de mãos dadas pelas ruas de Los Angeles.

Recorde-se que a sobrinha de Julia Roberts esteve numa relação com Evan Peters, colega de profissão na série ‘American Horror Story’, chegando a ficar noivos. Contudo, o romance chegou ao fim depois de agressões físicas entre o casal.

Por enquanto, o casal de atores ainda não confirmou a gravidez.