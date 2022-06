Emoção ao rubro na despedida de Elton John dos palcos

eLTON jOHN

01:30

Elton John, que está a realizar a derradeira digressão que marcará a sua despedida dos palcos, emocionou-se e interrompeu o seu espetáculo em Norwich, na Inglaterra, para fazer uma doce homenagem a todos os seus seguidores que o apoiaram ao longo dos anos."Esta noite é o 229º show desta digressão, ‘Farewell Yellow Brick Road’. Tem sido uma grande jornada e tudo termina em julho próximo. Mas quero agradecer porque não vou estar aqui novamente. Quero agradecer por todas as memórias, todo o amor que me deram, toda a lealdade, a gentileza, as cartas, as roupas, os figurinos, os espetáculos todos em que vocês estiveram", disse.O cantor de ‘Rocket Man’ acrescentou: "Tudo isto significa o mundo para mim. Eu nunca me vou esquecer de vocês", acrescentou.