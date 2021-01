Emoção e consternação na despedida do jogador Alex Apolinário em Alverca

01:30

A emoção e a consternação marcaram o velório de Alex Apolinário, que se realizou esta quarta-feira de manhã no pavilhão do Alverca. Colegas de equipa, amigos e adeptos fizeram questão de prestar uma última homenagem ao futebolista, antes de o corpo ser trasladado para o Brasil, o seu país natal.Alex Apolinário caiu inanimado no relvado aos 27 minutos do jogo entre o Alverca e a União de Almeirim, a contar para a 10ª jornada do Campeonato de Portugal, realizado no dia 3.Depois de ter sido utilizado um desfibrilhador no local para o reanimar, o jogador, de 24 anos, morreu no Hospital de Vila Franca de Xira, após quatro dias em coma. Deixa dois filhos, Nicolas, de cinco anos, e Antonella, de dois.