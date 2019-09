Emoção e festa recheada de paixão no grande dia de Toy e Daniela

A Quinta das Façalvas, em Palmela, será este domingo palco do casamento de Toy e Daniela. Uma ideia que o casal acalentou durante algum tempo "até ser desafiado" pela apresentadora daMaya a fazer a cerimónia como tinham idealizado.A festa contará com cerca de 250 convidados, mas Toy diz que não estão lá todos os que queria ter presentes, por isso garante que há de "fazer uma segunda festa".Ausentes de peso, apenas a mãe, que já morreu, e o pai que não poderá ir devido à sua doença."O meu pai faz 95 anos no dia 30 de setembro, mas não está em condições de ir... O meu pai de cabeça já não sabe nada, está esquecido e não conhece ninguém", diz triste. "Seria complicado ele estar presente", confessa.Ontem, na véspera, Toy ainda não estava nervoso, garantindo que isso se devia "ao trabalho" que continuou a bater-lhe à porta "por causa dos telemóveis".Sobre a festa não quer adiantar detalhes mas diz que será "divertida para toda a gente". E promete surpresas ou não tivesse estado a ensaiar uma coreografia com Daniela nos dias antes da festa. O casamento de Toy e Daniela vai ser acompanhado a par e passo, ao longo deste domigno na