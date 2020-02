Emoção e lágrimas no adeus a Tozé Martinho

O ator, que já tinha completado 72 anos, foi uma das grandes figuras da ficção em Portugal e a sua perda deixa uma tristeza profunda entre fãs, família e personalidades do meio artístico.O corpo do artista, que deixou dois filhos, foi velado esta segunda-feira, na Igreja da Ressurreição, em Cascais.José Carlos Pereira, Sofia Grilo, Carlos Areia, Ana Brito e Cunha, Helena Laureano, António Parente, Patrícia Tavares, ou Júlio Isidro foram algumas das celebridades portuguesas que fizeram questão de marcar presença neste momento delicado. Nuno Santos, o novo diretor de programas da TVI, também não faltou à despedida a Tozé MartinhoRecorde-se que Tozé Martinho encontrava-se a enfrentar algumas fragilidades a nível de saúde. O ator estava a recuperar de uma cirurgia delicada, realizada em novembro do ano passado, depois de ter sofrido uma aparatosa queda, que lhe provocou uma fratura do colo do fémur.Dois anos antes do acidente, Tozé Martinho tinha sofrido um AVC do qual nunca ficou totalmente recuperado.Nas últimas horas, foram vários os rostos conhecidos da televisão portuguesa que deixaram palavras emotivas nas redes sociais como forma de expressar as condolências pela morte repentina do ator, que consideravam estar debilitado Em comunicado, a estação de Queluz de Baixo recordouTozé Martinho como um homem, cuja, enalteceu ainda a TVI, que terminou enviando à família de Tozé MartinhoA TVI fez ainda uma homenagem ao recordar uma das frases mais marcantes do argumentista:O funeral de Tozé Martinho está marcado para esta terça-feira, dia 18 de fevereiro, e vai realizar-se no Cemitério Municipal da Guia.