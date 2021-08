Emoção marca despedida entre Dolores Aveiro e Cristianinho

01:30

As férias de verão de Cristianinho na Madeira com a avó Dolores e as tias chegaram ao fim, e a despedida é sempre emotiva. O filho de Cristiano Ronaldo regressou a casa, em Turim, e o ‘adeus’ foi assinalado pela matriarca do clã através do Instagram. “Até breve, meu amor! Ainda agora partiste mas já estou cheia de saudades. Beijinhos”, escreveu na legenda da fotografia no aeroporto partilhada com os fãs. Esta é sempre uma despedida difícil para avó e neto, que mantêm uma grande cumplicidade.









O ritual de férias na Madeira é uma forma de atenuar as saudades devido à distância, e Dolores não esconde a alegria de ter a sua casa com a energia dos mais novos da família.

Ao longo dos últimos meses, as visitas diminuíram devido à saúde frágil de Dolores e à pandemia da Covid-19.