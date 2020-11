Emoção na despedida de Reinaldo Teles

, histórico dirigente do FC Porto, que morreu na quarta-feira, aos 70 anos, devido a problemas resultantes da infeção por Covid-19.O dirigente do organismo representativo dos clubes profissionais lamentou a morte "de um amigo" e salientou os "valores elevados" que sempre mostrou. "", referiu Pedro Proença, à saída da igreja.Para Pedro Proença, Reinaldo Teles "foi, claramente, um desportista de valores elevados, uma pessoa que soube transversalmente e durante todo este tempo como dirigente ser um exemplo para toda a gente". "Falo da minha carreira enquanto árbitro e enquanto dirigente. Foi sempre um indivíduo de criar pontes, de criar soluções. Morre um grande desportista", finalizou Pedro Proença.Terminada a missa, o cortejo fúnebre seguiu para o cemitério do Prado do Repouso, mas antes passou pelo Estádio do Dragão.O treinador do FC Porto colocou uma coroa de flores em cima da urna de Reinaldo Teles e Pinto da Costa dirigiu algumas palavras de conforto aos familiares do antigo dirigente, mas sentiu uma indisposição e foi obrigado a abandonar mais cedo a homenagem.O presidente foi rapidamente auxiliado a entrar no carro e encaminhado para o interior do estádio. Já no interior das instalações, saiu da viatura pelo próprio pé.