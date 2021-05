Emoção nas cerimónias fúnebres de Maria João Abreu

Lágrimas e muita emoção estão a marcar as cerimónias fúnebres de Maria João Abreu, que decorrem na Igreja de São João de Deus, em Lisboa, desde as 11h00.João Soares, o marido da atriz, que morreu na quinta-feira, aos 57 anos, chegou acompanhado da sogra, Cândida, e da cunhada, Alexandra.Também os colegas de profissão de Maria João Abreu fizeram questao de prestar uma última homenagem, como Carla Andrino, Ana Marta Ferreira, Ruy de Carvalho, Sofia Alves, José Mata, entre outros.Tal como João Soares tinha pedido, os familiares e amigos vestiram-se de branco, representando a "leveza e a alegria" da artista.Maria João Abreu, recorde-se, encontrava-se internada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, desde 30 de abril, depois de ter sofrido um aneurisma.