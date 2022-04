Emoção no casamento milionário do filho mais velho de David e Victoria Beckham

Foi num cenário de puro luxo que Brooklyn Beckham, de 23 anos, e Nicola Peltz, de 27, trocaram alianças, este sábado, perante os olhares emocionados de Victoria e David Beckham. A cerimónia, que seguiu a tradição judaica, decorreu junto à praia de Palm Beach, Florida, na propriedade do pai da noiva, o milionário Nelson Peltz, e, de acordo com a imprensa internacional, terá custado cerca de 3,5 milhões de euros.





Entre os cerca de 600 convidados estavam figuras ilustres como as atrizes Eva Longoria e Jordana Brewster, o chef Gordon Ramsay, as irmãs Venus e Serena Williams e as ex-Spice Girls Mel B e Mel C.