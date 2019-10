Emoção no último adeus à mãe de João Baião

O apresentador da SIC João Baião vive momentos de grande dor e amargura. No dia em celebrou o seu 56º aniversário, na terça-feira, esteve no velório da mãe, Maria Luísa, que morreu aos 85 anos, depois de vários meses com uma saúde muito frágil.

As cerimónias fúnebres iniciaram-se no Centro Funerário de Santo Condestável, em Campo de Ourique, Lisboa, onde o artista passou a noite com a família.





O corpo seguiu às 10h00 para o cemitério de Benfica, e João voltou a ser confortado por familiares, colegas de profissão e populares que fizeram questão de prestar uma última homenagem à mãe do ator, que tal como o filho, era bastante acarinhada por todos.O artista chegou ao cemitério acompanhado pelos dois irmãos e amigos e, apesar de visivelmente emocionado, não deixou de mostrar um sorriso e de cumprimentar todos os presentes.

Maria Rueff, Marina Mota, Júlia Pinheiro e a equipa do programa das manhãs da SIC ‘Olhó Baião’ também estiveram a apoiar o artista neste momento de dor.

Apesar da ausência, Cristina Ferreira, enviou uma enorme coroa de flores em nome de toda a equipa do seu programa, como forma de homenagem.

Recorde-se que Baião viveu o mesmo pesadelo há nove anos com a morte do pai, na véspera do seu aniversário, vítima de um acidente vascular cerebral.



Apoio incondicional dos amigos

Conhecido pela sua energia, simplicidade e boa-disposição, João Baião contou com a presença de diversos amigos e colegas de profissão, numa despedida emocionada à mãe.



"Nós viemos todos aqui em peso para demonstrar o grande carinho que temos pelo João", disse Júlia Pinheiro que marcou presença no velório.