Emoção no último adeus a Manuel Rocha

01:30

Vanessa Fidalgo

Muitos rostos do jornalismo e da política marcaram esta terça-feira presença no último adeus a Manuel Rocha, marido da jornalista da RTP Fátima Campos Ferreira, e também ele uma figura histórica da estação pública.À saída da urna (coberta por uma bandeira do FC Porto) da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa, depois de missa presidida pelo bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar, Fátima foi reconfortada por Ramalho Eanes (antigo presidente da República) e pela mulher, Manuela Eanes, amigos próximos do casal.Marcelo Rebelo de Sousa marcou também presença no funeral, assim como Luís Montenegro (líder do PSD), Fernando Gomes (presidente da FPF), Miguel Poiares Maduro (ex-ministro), Luís Campos Ferreira (cunhado de Manuel Rocha), José Carlos Castro e Júlio Magalhães (jornalistas), José Fragoso (diretor da RTP), Fernando Póvoas (médico) e Luís de Matos (mágico). Manuel Rocha começou carreira na Rádio Renascença e foi diretor de Informação da RTP entre 1994 e 1996. Morreu no passado domingo, aos 75 anos, de causas não reveladas.