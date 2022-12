Emoção no último tributo a António Mega Ferreira Marcelo Rebelo de Sousa esteve entre as personalidades presentes no funeral de uma das grandes figuras da cultura nacional.

01:15

Carolina Cunha

O último adeus a António Mega Ferreira, que morreu na segunda-feira, aos 73 anos, decorreu, ontem, no Teatro Camões, em Lisboa. O cortejo fúnebre, que reuniu dezenas de pessoas, seguiu depois em direção ao crematório do Cemitério dos Olivais. Familiares e amigos fizeram questão de prestar uma última homenagem àquele que foi uma das grandes figuras da cultura portuguesa. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve entre as personalidades presentes na cerimónia marcada pela emoção de quem acompanhou o percurso daquele que é apontado como um homem de talento. Ao longo da sua carreira, destacou-se, entre muitas outras atividades, como um dos responsáveis pela candidatura de Lisboa à Expo 98.

