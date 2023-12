Emocionado Lourenço Ortigão conta que este Natal vai ser diferente

O ator revelou no programa 'Júlia', da SIC que costumava passar a quadra natalícia com Nuno Graciano

15 dez 2023 • 20:09

Lourenço Ortigão, de 34 anos, esteve esta quinta-feira, dia 14 de dezembro, no programa 'Júlia', da SIC e lembrou o amigo Nuno Graciano, que faleceu na semana passada, no dia 7 de dezembro, vítima de um AVC.O companheiro de Kelly Bailey, de 25 anos, revelou que este Natal irá ser diferente, uma vez que passava esta época festiva com o amigo e a família., começou por dizer o ator da SIC que incentivado por Júlia Pinheiro deixou algumas palavras ao falecido comunicador., disse emocionado o vencedor de 'Hell's Kitchen Famosos'. Dado esta situação, o ator já tem outros planos para a quadra natalícia., confidenciou o ator.