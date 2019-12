Empregada despede-se após ser "maltratada" por Stanisic

Proprietário do 'Apple House' garante que chef chamou gorda à funcionária, entre outros insultos.

20:11

Está instalada a polémica devido ao programa 'Pesadelo na Cozinha', da TVI, que estreou no domingo e cilindrou a concorrência no que diz respeito às audiências.A informação foi avançada pelo proprietário à NiT, onde não poupou duras críticas ao chef jugoslavo."Ele maltratou-a muito. Se o que ele fez à Lorena aparecesse na televisão ele podia ter um processo muito grande e podia correr mal. Ofensas muito más mesmo.Não se julga uma pessoa assim, pá. Foi horrível. Ela não ouviu isso, se não ainda chorava mais", começa por explicar o proprietário, garantindo que Stanisic "embirrou" com Lorena: