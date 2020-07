Encontrado corpo da atriz que desapareceu num lago da Califórnia

O corpo de Naya Rivera, de 33 anos, terá sido encontrado no lago Piru, no estado norte-americano da Califórnia. A atriz que participou na série ‘Glee’ estava desaparecida desde a última quarta-feira, após um passeio de barco com o filho de quatro anos.

O Departamento de Polícia da cidade de Ventura divulgou a informação de que foi encontrado um corpo no lago Piru, esta segunda-feira nas redes sociais.

De acordo com a imprensa internacional, que cita fontes policiais, o corpo pertence à atriz Naya Rivera, após esta ter ido nadar no lago.

Apesar de ainda não ter sido confirmado que o corpo encontrado pertence à atriz, as autoridades darão uma conferência de imprensa esta segunda-feira, dia 13.

Após as buscas iniciais, as autoridades passaram a tratar o caso como possível afogamento, depois do filho da atriz, que foi encontrado a dormir no barco, dizer que a mãe mergulhou e nunca mais voltou.