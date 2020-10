Encontro com amante do pai deixa Felipe VI envergonhado

Aentrevista quedeu à revista ‘Paris Match’ continua a fazer correr muita tinta, com detalhes da vida íntima com o rei emérito Juan Carlos a serem revelados. De acordo com a antiga amante do monarca, na família real espanhola todos sabiam que os dois mantinham uma relação, até porque na altura Juan Carlos e Sofia já viviam em apartamentos separados dentro do Palácio Zarzuela, em Madrid, pelo que o romance era do conhecimento de todos.No entanto, das vezes em que conviveu com a família, viveram-se momentos de tensão., conta, acrescentando que, quando a viu, Juan Carlos tomou o seu filho nos braços, comportando-se com normalidade.Corinna Larsen admite ter-se encontrado mais tarde com outros membros da família, como a Infanta Elena e o marido, Iñaki, mas conta que sempre evitou este tipo de encontros, nos quais não conseguia evitar sentir-se "desconfortável".A amante mais polémica do rei, que está a ser investigada por ter recebido uma quantia milionária por parte de Juan Carlos, pôs ainda o dedo na ferida e acusa a família real de não se preocupar com a saúde do monarca, de 82 anos, ao tê-lo forçado a ir para o exílio, no Dubai, numa altura delicada como a da pandemia.Corinna diz que há décadas que a relação decom a rainha emérita Sofia é de fachada e que todos o sabem na família real. A antiga amante confidencia que os dois nunca assumiram o relacionamento que viviam publicamente porque isso representaria um escândalo para a monarquia e as polémicas não eram desejáveis. Porém, Juan Carlos chegou a confidenciar ao seu pai, num encontro, que gostava de a pedir em casamento. O momento nunca aconteceu e a relação ficou sempre na sombra da de Sofia.