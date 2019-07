Encontros secretos entre Lady Gaga e Bradley Cooper duravam há meses

01:30

Carolina Cunha

O triângulo amoroso entre Irina Shayk, Bradley Cooper e Lady Gaga continua a fazer correr muita tinta, com a imprensa internacional a garantir que os encontros secretos entre o ator e a cantora duravam há meses, quando, publicamente, o galã ainda se mostrava apaixonado pela modelo russa.Segundo a imprensa internacional, em junho, quando se voltou a falar de que a relação de Irina e Bradley estaria por um fio, Lady Gaga esteve na apresentação do ator na Philadelphia Orchestra.Membros do elenco publicaram nas redes sociais que a cantora estaria na plateia mas acabaram por apagar as imagens devido a todas as polémicas envolventes. Na noite seguinte, Bradley foi visto em Nova Iorque junto ao Teatro Apollo, onde Lady Gaga preparava um concerto.Apesar de não voltarem a surgir juntos em público, os dois continuaram a manter encontros longe dos holofotes da fama. "Gaga e Bradley continuam a encontrar-se quando podem, ele visita-a em Malibu, que não é longe da sua casa [no bairro de Los Angeles] em Pacific Palisades. Eles querem continuar na vida um do outro, sem se importarem com as consequências, mas claro que têm estado mais resguardados nesta fase", disse uma fonte ao ‘Latin Times’.