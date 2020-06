Enfermeira passa informações do exterior a Jéssica do ‘Big Brother’

Jéssica, concorrente do novo reality show da TVI recebeu informações por parte de uma enfermeira, que foi ao seu quarto quando se encontrava no ‘Big Brother Zoom’. À conversa com Sónia, a jovem empresária revelou que a enfermeira lhe disse que a blogger Ana Garcia Martins, mais conhecida como A Pipoca Mais Doce, terá questionado a vida que a concorrente leva:

"Como é que ela assim tão jovem consegue pagar a roupa, aquelas viagens todas? O que é que ela faz na vida para fazer isto?", terá questionado a blogger.

Jéssica não gostou do que ouviu e revelou a Sónia que chegou a ligar para a produção do ‘Big Brother’.



Veja o vídeo:

Situação aconteceu no 'Big Brother Zoom'.