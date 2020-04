Enrique Iglesias 'derrete' fãs a dançar com a filha de dois meses

Enrique Iglesias e a ex-tenista Anna Kournikova estão juntos há 19 anos e têm mais dois filhos em comum, os gémos Lucy e Nicholas, de dois anos.





Enrique Iglesias dança com a filha

No vídeo divulgado no Instagram, o cantor surge com a filha ao colo e move-lhe os braços, como se estivessem os dois a dançar, ao som da música 'We Are Young'.Os seguidores ficaram deliciados e deixaram milhares de 'gostos' e comentários na publicação.