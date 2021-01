Enrique Iglesias e Anna Kournikova celebram de duas décadas de paixão

Conheceram-se em 2001, durante as gravações do videoclipe ‘Escape’, e nunca mais se largaram. Hoje, com três filhos em comum,(nem se sabe se são ou não casados).Antiga coqueluche do ténis, a jovem russa abandonou a carreira desportiva em 2003 devido a uma série de lesões. Com uma fortuna avaliada em mais de 40 milhões de euros, Kournikova desapareceu da vida pública e mudou-se para Bay Point, uma das ilhas mais exclusivas de Miami, onde vive com Enrique e os três filhos: os gémeos Nicholas e Lucy, de três anos, e Mary - a quem tratam carinhosamente por ‘Masha’ - que celebra o seu primeiro aniversário dia 30 deste mês.O pouco que se conhece sobre a sua vida é graças às publicações do casal nas redes sociais., disse numa entrevista, não poupando elogios à parceira: "[Anna] É a rapariga mais incrível do Mundo e entende quem sou".