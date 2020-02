Entrevista a Sara Barradas! Atriz desabafa sobre dificuldades após ser mãe

Tive de pensar... não pelo tema forte da novela mas porque há sete anos [quando foi pela última vez protagonista, em ‘Mundo ao Contrário’] não tinha uma filha. Hoje tenho, e isso para mim é a principal diferença. Tive de pensar bem para me conseguir organizar o melhor possível. Ser protagonista, fazer teatro e dedicar-me à minha filha e ao meu marido.Tenho dormido muito pouco, mas acho que tenho conseguido. Estou a dar o meu melhor em todas as frentes e sabia que ia ser um projeto muito duro, que ia precisar de dar muito de mim, dar-me a 200% para estar aqui viva.É muito bom! Eu gosto muito de personagens dramáticas, foi o que eu fiz maioritariamente. Há atores que são mais dramáticos do que outros e eu acho que tenho aqui um cariz dramático qualquer. Gosto destas personagens que vão às entranhas. Tenho-me apoiado muito nos meus colegas atores e na equipa de realização quando estou em cenas mais difíceis. E acho que estou a conseguir.Sou uma atriz muito intuitiva, muito sensitiva. Há atores mais técnicos e menos técnicos. Eu não me considero muito técnica, eu ponho-me muito na pele da outra pessoa e depois é só deixar fluir.Sim! Eu não sou aquela pessoa que leva a personagem para casa. Há colegas meus que ficam muito perturbados quando chegam a casa, mas eu sempre consegui fazer bem essa passagem. Tenho um chip que funciona [risos].Não. É como andar de bicicleta: não se esquece nunca!O meu dia começa às 06h45 e, às quintas e sextas-feiras, estende-se até à 01h30 por causa do teatro de revista. Leio os textos quando chego a casa, depois de dar a papa à minha filha.Eu penso nisso, é inevitável não pensar e eu espero estar à altura deste desafio. Espero não desiludir as pessoas porque é de facto uma fase importante para a TVI e eu fico contente por fazer parte desta fase. Que seja um sucesso!É tão importante! Abençoado Zé [marido]! A Lua está com ele, excepto nas noites em que estamos os dois no teatro. Nos últimos dois meses ele conseguiu estar o tempo todo com ela, e foi muito bom para nós.