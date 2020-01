Em dia de festa, Barack Obama fez uma declaração à mulher, Michelle, que celebra esta sexta-feira 56 anos.O ex presidente norte-americano partilhou na rede social Instagram uma fotografia a preto e branco que mostra quatro momentos divertidos e apaixonados do casal.Na legenda da publicação, Obama deixou uma declaração à ex-primeira dama. "És a minha estrela em todas as cenas, Michelle Obama. Parabéns, meu amor", escreveu.