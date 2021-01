"És a nossa heroína e inspiração": Paula Amorim faz 50 anos e recebe declaração de amor Marido da empresária assinala data. Casal partilha fotos com o filho mais novo, que nasceu de barriga de aluguer.

"És a nossa heroína e inspiração": Paula Amorim faz 50 anos e recebe declaração de amor

Vânia Nunes

Paula Amorim foi surpreendida com uma apaixonada declaração de amor do marido, Miguel Guedes de Sousa, esta quarta-feira, dia em que completou 50 anos. "És uma mãe, mulher e empresária de grande sucesso! És mesmo uma top model! És simplesmente a nossa heroína, a nossa maior inspiração, és uma mãe atenciosa e carinhosa, mulher atenta e companheira, e uma empresária tenaz e visionária", escreveu Miguel sobre a mulher, filha de Américo Amorim, que morreu em 2017, deixando clara a sua paixão pela empresária: "És o amor da minha vida."



O casal vive uma fase especialmente feliz ao lado do primeiro filho em comum. Manuel nasceu em maio, nos Estados Unidos, com recurso a uma barriga de aluguer. "Não podia deixar de partilhar esta felicidade pura", confidenciou Miguel. Aliás, tem sido o empresário a divulgar as primeiras imagens do bebé, que está a fazer as delícias da família. "O maior tesouro nasce no meio desta calamidade."

