"És tu que seguras o leme": Sérgio Conceição declara-se à mulher Liliana

Treinador do FCProrto assinalou o 46º aniversário da mulher.

Sérgio Conceição surpreendeu ao revelar o seu lado mais tenro e emocional. Para assinalar o 46º aniversário da mulher, Liliana, o treinador do FC Porto fez uma declaração pública aquela que é a sua companheira de vida, salientando os desafios e conquistas em família. "A nossa profissão é delicada, de exposição máxima, e os bastidores do futebol podem ser duros e cruéis. No meio dessa tempestade, és o nosso porto de abrigo, és tu que seguras o leme quando nós, por vezes, deixamos de ver o Norte", destacou o técnico que frisou continuar apaixonado pela mãe dos "cinco rapazes incríveis"."A tua forma de estar tão discreta e simples, mas ao mesmo tempo tão forte é o que nos mantém unidos. Agradeço todos os dias estarmos juntos neste rumo, nesta viagem que é a nossa vida", concluiu Sérgio.