Escândalo sexual obriga príncipe André a desaparecer das redes sociais

O príncipe André desativou na 4ª feira as redes sociais, horas depois de ter sido emitido na televisão britânica um documentário sobre a sua vida, e dias após ter renunciado aos títulos militares e reais, devido ao processo judicial que enfrenta nos Estados Unidos por abuso sexual.De acordo com o ‘Daily Mail’, estas "alterações" prendem-se com o comunicado emitido pelo Palácio de Buckingham, a confirmar o afastamento de André dos assuntos da realeza."Ele está fora do alcance do público", disse James Heappey, ministro das Forças Armadas. "A minha reflexão pessoal é que as suas associações são horrivelmente imprudentes e ele causou enormes desafios para a Família Real [britânica] num ano em que deveríamos estar a celebrar o extraordinário serviço de Sua Majestade, a Rainha, na chegada ao seu Jubileu de Platina", concluiu o governante.O filho da Rainha Isabel II é acusado por Virginia Giuffre, hoje com 38 anos, de a ter violado, em três situações distintas, em 2001, quando ainda era menor, em casas que o magnata norte-americano Jeffrey Epstein colocou à sua disposição.Meghan Markle terá recusado o convite do príncipe Carlos para passar uns dias em sua casa, na próxima vez que viajasse até ao Reino Unido com Harry. De acordo com a especialista de realeza Angela Levin, o filho mais novo de Diana, Harry, tem sempre em consideração a opinião da companheira, por isso, seria difícil que tal acontecesse. Além disso, há também a questão da segurança exigida pelo casal, que está por resolver.Carlos estaria interessado em passar mais tempo com o filho e também com os dois netos, Archie, de dois anos, e Lilibet, nascida em junho, e que não conhece.